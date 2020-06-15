Philips, gününün büyük bir bölümünü evde geçiren insanları harekete geçirmek için yeni bir kampanya başlattı.‘Evde Hayatı Birlikte İyileştiriyoruz’ kampanyası ile Philips, insanları kendilerini iyi hissettirecek önemli kişisel sağlık rutinlerini sürdürmeleri konusunda teşvik etmeyi ve bu sayede evlerinde keyifli vakit geçirmelerine destek olmayı hedefliyor. Philips sağladığı kişisel sağlık çözümleri sayesinde, insanlara daha iyi görünmeleri ve hissetmeleri için yardımcı olurken evde tüm ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabilmesi için gerekli donanımı sunuyor.

Philips, uzmanlığı, tavsiyeleri ve sunduğu çözümler ile insanlara kendilerinin kuaförü olmalarına, mutfakta yaratıcılıklarını göstermelerine ve kolayca ev temizliklerini yapabilmelerine yardımcı oluyor.

Philips Kişisel Sağlık Ortadoğu ve Türkiye Genel Müdürü Milena Elmasoğlu konu hakkında, “Philips olarak her zaman kullanıcılarımızı dinliyor, onların isteklerine yanıt verecek ürün ve hizmetlerimiz için çalışıyoruz. ‘Hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır’ inancıyla insanlara anlamlı yenilikler sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz COVID-19 sürecinde, evdeki yaşam da değişime uğramış durumda. Normal şartlar altında hem evde hem sosyal ortamlarda zaman geçiren bizler, artık çoğunlukla evde vakit geçiriyoruz. İnsanı işin merkezine alan teknoloji şirketi olarak biz de insanların kendilerini iyi hissettirecek önemli kişisel sağlık rutinlerini sürdürmeleri için ‘Hep birlikte, evde hayatı iyileştirebilir, böylelikle gönül rahatlığıyla hayatımızdaki en önemli olana odaklanabiliriz’ diyoruz. Philips Kişisel Sağlık İş Birimi olarak sunduğumuz, sağlıklı ve kaliteli yaşamı destekleyen küçük ev aletleri (mutfak aletleri elektrik süpürgesi, ütü), kadın ve erkek bakım ürünlerinin yanı sıra Philips Avent markamız ile anne-bebek sağlığında çözümler sunuyoruz.” dedi.