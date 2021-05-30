Philips oyunculara yönelik klavye ve faresini piyasaya sundu

Günümüzde herkes lüks bir PC klavyesi ya da faresine çok fazla para harcayamıyor. İnsanlar bu tarz bir şeyler satın almak istediğinde de güvenilir bir markanın ürünlerine para yatırmak istiyor. Philips de bütçesi sınırlı olan oyuncular için SPK8605 mekanik klavye ve SPK9403B faresini piyasaya sundu.

SPK8614, oyunculara özel üretilen bir klavyenin birçok süslemesine sahip. Tam boyutlu, özel ortam düğmeleri ve sayısal tuş takımının üzerinde sağ üst köşede kullanışlı bir ses seviyesi kadranıyla geliyor. Renkli LED arka aydınlatmasını isteğinize göre özelleştirebilirsiniz. Hatta kutunda bir bilek desteği de çıkıyor. Aslında özellik seti açısından burada pek çok özelliğe sahip oluyorsunuz. Dahası, SPK8614 uygun fiyatlı olsa da öyle değil tam aksine premium hissettiriyor. Klavye, siyah plastik bilek desteğini eklediğinizde bile ince görünüyor.

Klavye, Cherry MX Blue gibi hissettirmeyen, Philips'in kendi sözde mekanik anahtar tasarımını kullanıyor. Cyan mekanik switch'ler oyun severlere hızlı aktivasyon ve performans için hafif, dokunsal ve tıklanabilir tuşlar sunuyor. Bunları çalıştırma noktası (2 mm) ve hareket miktarı (4 mm) standart. Hafif dokunuşları pek algılamıyor. Tuş başlıklarının yazı yazarken biraz gevşek hissettiğini fark edebilirsiniz. Özellikle parmağınız belli bir açıdan yaklaştığında tuşlar hafifçe titreyebiliyor.

Siyah, sert plastik bilek desteği klavyenin tabanına manyetik olarak takılıyor ki bu hoş bir özellik. Gerekli bilek kaldırmayı sağlıyor, ancak hiç dolgusu yok. Bu yüzden o kadar da rahat değil. Şikayet etmek zor, çünkü çoğu klavyede herhangi bir bilek desteği yok. Bu klavyede belirli oyunlar için profil de ayarlanamıyor.

Klavye renkli, oyuncu tarzı aydınlatmaya sahip olsa da özelleştirme seçenekleri sınırlı. SPK8614, bölge tabanlı LED arkadan aydınlatmaya sahip. Her tuş için özelleştirilebilir RGB aydınlatma burada yok. Işıkları, dalga veya merkezden yanlara yayılma gibi standartlar da dahil olmak üzere 19 farklı önceden ayarlanmış düzende yanıp sönecek şekilde ayarlayabilirsiniz. SPK8614’ü yapılandırma için herhangi bir yazılım yok. Özel aydınlatma şemalarını tamamen donanımdan yapıyorsunuz.

Philips G403 oyun faresi ise 7 düğme ve yüksek hassasiyetle rakipleriniz arasından öne çıkmanıza olanak tanıyabilir. Aynı zamanda bunu uygun fiyata sunuyor. Ambiglow aydınlatma özelliği de oyun deneyiminize renk katıyor. Tüm gövde, Ambiglow RGB arka aydınlatmasını gösteren sert siyah plastikten bolca yararlanıyor. Burada dokulu bir yüzey yok, düz plastik bir malzeme kullanılmış. Aydınlatma ise el yerleşimini vurgulamak için stratejik olarak yerleştirilmiş. Kauçuk kaplı kaydırma tekerleği, örgülü USB kablosu ve merkezde bir DPI düğmesi bulunuyor.

Fare günlük kullanım ve oyun için oldukça uygun, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Düğme hareketi ve tepkisi çoğu insan için yeterli. Tuşların 20 milyon tıklamaya kadar dayanması amaçlanmış. Varsayılan imleç duyarlılığı da kötü değil, ancak ayarlamalar olmadan ortalama denebilir.

DPI düğmesiyle dört ön ayar (sırasıyla 500-1500-2500-4000 DPI) arasında gezebilirsiniz. Düğmeye her basıldığında anında çalışıyor ve mevcut modu belirlemek için renk değiştiriyor.

Fare, 1000Hz tepki hızı sayesinde çok fazla karışıklık olmadan esneklik sağlıyor, ek bir yazılıma veya imleç gecikmesine ihtiyaç duymuyor. DPI değerleri bu farenin Fortnite gibi üçüncü şahıs nişancılar için uygun olduğunun işareti. Gidebileceği en yüksek hassasiyet olan 4000DPI, kağıt üzerinde de iyi. Ancak imleç izleme veya bileğin ani sarsıntılarında biraz tutarsız.

Sonuca bağlayacak olursam, SPK8164 fiyatına göre iyi bir mekanik klavyedir. Mekanik bir klavyenin rahat seyahatini elde etmenin yanında makul bir tıklama sesi da elde ediyorsunuz. Artı, medya anahtarlarına da sahip. Fiziksel kadranı veya silindir ses kontrolünü sevdim. Ambiglow özellikli G403’ün RGB ışık gösterisini ve tıklama sesi sevdim diyebilirim. Evet, muhtemelen buradakilerin hepsini daha önce görmüşsünüzdür. Ancak bu, ulaşılabilir bir fiyatla desteklendiğinden insanlara cazip gelebilir. Bütçeniz sınırlıysa veya az harcamaya çalışıyorsanız, bu klavye ve fare ikilisini bir şans verebilirsiniz.