Corona virüsten dolayı Amerika en fazla vaka görünen ülkeler arasında. Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, iddialı kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa bu defa tuhaf kombiniyle parkta kendine özgü hareketlerini sergiledi.

Siyah çiçek desenli kıyafeti, ilginç maske ve gözlüğü ile kameralara birbirinden ilginç pozlar veren Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.





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