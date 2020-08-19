Magazin Phoebe Price'ın ilginç maske ve gözlüğü

Phoebe Price'ın ilginç maske ve gözlüğü

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Phoebe Price'ın ilginç maske ve gözlüğü

Covid-19'un etkisinin yoğun şekilde devam ettiği Amerika'da sık sık market alışverişi yaparken ya da köpeğini gezdirirken görüntü veren oyuncu Phoebe Price, bu sefer de parkta spor yaparken objektiflere pozlar verdi.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 11:54 Son Güncelleme:
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Corona virüsten dolayı Amerika en fazla vaka görünen ülkeler arasında. Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, iddialı kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa bu defa tuhaf kombiniyle parkta kendine özgü hareketlerini sergiledi.

Siyah çiçek desenli kıyafeti, ilginç maske ve gözlüğü ile kameralara birbirinden ilginç pozlar veren Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.


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