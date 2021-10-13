Photoshop iPad’e Camera Raw desteği geliyor
Adobe, Photoshop iPad uygulaması için Camera Raw desteği sunacak. Camera Raw, Photoshop içinde gelişmiş RAW görüntü düzenlemeye izin veren ve uzun süredir varlığını koruyan bir eklenti
13 Ekim 2021, Çarşamba 11:09 Son Güncelleme:
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iPad’de Photoshop’un kıdemli ürün müdürü olarak görev yapan Ryan Dumlao, Camera Raw’un doğrudan bir kameradan içe aktarılan RAW ve DNG fotoğraflarını veya iPhone 12 Pro ve 13 Pro’dan ProRAW dosyalarını düzenlemek için nasıl kullanılabileceğini gösterdi.
Dumlao’nun videosu, masaüstü sürümüne taşınabilen tahribatsız düzenleme amacıyla RAW dosyasını akıllı bir nesne olarak içe aktarmak da dahil olmak üzere, Photoshop’ta çeşitli ayarları ve pozlama parametrelerini nasıl düzenleyebileceğinizi gösteriyor. Dumlao, sunumunda, tek tek ağaç dallarını kaldırmak ve fotoğrafındaki belirli bir ipin rengini ayarlamak gibi görevleri gerçekleştirmek için Photoshop özelliklerini kullanıyor.
Adobe, özelliğin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı.