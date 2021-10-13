Photoshop iPad’e Camera Raw desteği geliyor

iPad’de Photoshop’un kıdemli ürün müdürü olarak görev yapan Ryan Dumlao, Camera Raw’un doğrudan bir kameradan içe aktarılan RAW ve DNG fotoğraflarını veya iPhone 12 Pro ve 13 Pro’dan ProRAW dosyalarını düzenlemek için nasıl kullanılabileceğini gösterdi.

Dumlao’nun videosu, masaüstü sürümüne taşınabilen tahribatsız düzenleme amacıyla RAW dosyasını akıllı bir nesne olarak içe aktarmak da dahil olmak üzere, Photoshop’ta çeşitli ayarları ve pozlama parametrelerini nasıl düzenleyebileceğinizi gösteriyor. Dumlao, sunumunda, tek tek ağaç dallarını kaldırmak ve fotoğrafındaki belirli bir ipin rengini ayarlamak gibi görevleri gerçekleştirmek için Photoshop özelliklerini kullanıyor.

Adobe, özelliğin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı.