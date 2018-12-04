Phuket'te korkunç kaza: 2 Türk kadın motosikletçi öldü
Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya ve Aslı Su, Tayland'ın Phuket Adası'nda motosikletle geçirdikleri kazada can verdi
Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü Üyesi Aslı Su, tatil için gittiği Tayland’ın Phuket Adası’nda kullandığı motosikletle kaza geçirdi.
'U' DÖNÜŞÜ YAPAN OTOMOBİLE ÇARPTI
Aslı Su, ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarptı. Aslı Su ile motosikletin arkasında oturan arkadaşı Zehra Yalçınkaya hayatlarını kaybetti.