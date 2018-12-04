  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • Phuket'te korkunç kaza: 2 Türk kadın motosikletçi öldü

Phuket'te korkunç kaza: 2 Türk kadın motosikletçi öldü

Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya ve Aslı Su, Tayland'ın Phuket Adası'nda motosikletle geçirdikleri kazada can verdi

04 Aralık 2018, Salı 07:52 Son Güncelleme:
A A
Phuket'te korkunç kaza: 2 Türk kadın motosikletçi öldü

Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü Üyesi Aslı Su, tatil için gittiği Tayland’ın Phuket Adası’nda kullandığı motosikletle kaza geçirdi.

'U' DÖNÜŞÜ YAPAN OTOMOBİLE ÇARPTI

Aslı Su, ‘U’ dönüşü yapan otomobile çarptı. Aslı Su ile motosikletin arkasında oturan arkadaşı Zehra Yalçınkaya hayatlarını kaybetti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.