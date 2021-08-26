Piknik kabusa döndü! Baraj kapakları açılınca 30 kişi mahsur kaldı
Bingöl'de Murat Nehri’ndeki adacıkta piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 30 kişi, jandarma ve AFAD’ın çalışmalarıyla kurtarıldı.
26 Ağustos 2021, Perşembe 21:34 Son Güncelleme:
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Bingöl merkeze bağlı Kumgeçit köyü yakınında bulunan Murat Nehri’ndeki adacıkta piknik yapan 30 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla 30 kişi, bot yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL(DHA)