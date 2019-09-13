Pınar Altuğ 13 çocuğa burs verdi

Arkadaşlarına ve takipçilerine “Lütfen bana hediye almayın, göndermeyin. Sizlerden Koruncuk Vakfı’na bağışta bulunmanızı rica ediyorum” çağrısını yapmıştı.

39 BİN LİRA TOPLANDI

Pınar Altuğ önceki gün Nişantaşı City’s Alışveriş Merkezi’ndeydi. 45 yaşına basan oyuncu, konuya dair şunları söyledi:

“Kampanya büyük ilgi gördü. 39 bin lira toplandı. Bir öğrencinin masrafı 3 bin lira. 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladım. Bu hayatımın en anlamlı doğum günü oldu.”





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