Pınar Altuğ 13 çocuğa burs verdi
Pınar Altuğ 2 Eylül’deki doğum gününü şaşalı bir partiyle kutlamamış, Instagram hesabından paylaştığı video ile sosyal yardım kampanyası başlatmıştı
Arkadaşlarına ve takipçilerine “Lütfen bana hediye almayın, göndermeyin. Sizlerden Koruncuk Vakfı’na bağışta bulunmanızı rica ediyorum” çağrısını yapmıştı.
39 BİN LİRA TOPLANDI
Pınar Altuğ önceki gün Nişantaşı City’s Alışveriş Merkezi’ndeydi. 45 yaşına basan oyuncu, konuya dair şunları söyledi:
“Kampanya büyük ilgi gördü. 39 bin lira toplandı. Bir öğrencinin masrafı 3 bin lira. 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladım. Bu hayatımın en anlamlı doğum günü oldu.”