Magazin Pınar Altuğ: Bu karede edepsizlik nerede?

Pınar Altuğ: Bu karede edepsizlik nerede?

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Pınar Altuğ: Bu karede edepsizlik nerede?

Pınar Altuğ Instagram hesabından nikahtan bir fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu.

14 Nisan 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan 12 Nisan 2008’de evlendi. Pınar Altuğ nikahtan bir kareyi “İyi ki sana ‘evet’ demişim” notuyla paylaştı.

Bir takipçisi “Ülke ve dünya bu haldeyken resim hiç olmamış, biraz edep” yazdı.

'Ülkenin haliyle ne alakası var?'

Pınar Altuğ’dan cevap gecikmedi: “Bu karede edepsizlik nerede acaba? Evlendiğimiz gün nikahın ardından çekilmiş bir fotoğraf. Ülkenin haliyle ne alakası var?

Evlilik yıl dönümlerine özel beste yapan Yağmur Atacan’ın bu karesini Pınar Altuğ, Instagram’da yayınladı.

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