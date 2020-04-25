Pınar Altuğ: Elimden kaçar mı diye hiç endişe etmedim

Pınar Altuğ (45) Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki ‘Gör Beni’ programına konuk oldu. 2008’de evlendiği Yağmur Atacan (36), 2009’da dünyaya gelen kızı Su ve meslek hayatını anlattı. “17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19’umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım. Başka türlüsünü bilmiyorum. Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurtdışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor” dedi.

'Evlenecek halim yok'

“Kocam Yağmur dünyanın magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insanı. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. Bebek yüzlü ya ‘Ne yaptığının farkında mısın?’ diye sordu. ‘Evet, evlenecek halim yok, 2 gün gönül eğlendireceğim’ yanıtını verdim. Aramızdaki yaş farkı hiç sorun olmadı.

Konuşmadık bile. Acaba elimden kaçar mı, gider mi diye hiç endişe etmedim. Sanki yaşı yaşına uygun olunca oluyor mu? Denedik olmadı işte. (Bakınız; Umut Elçioğlu. Sadece 3 yıl evli kaldılar.) Yağmur, beni ayakta tutan adamdır aslında.”

İşte Pınar Altuğ’dan inciler:

“Evin içine girince soyadlarımızı da mesleklerimizi de dışarıda bırakırız.”

“Su ilk doğduğunda bazı hayranlarım görmek için gece yarısı evimize geliyorlardı, korkuyordum.”

“Pişman olduğum bir şey yok. Hatalar da bana ait.”

“İş almak için kimseyle flört etmedim. Şuh pozlar vermedim. Parayı tercih etmedim.”

“Tüm bunları yapabilmemde annemin katkısı büyük oldu. Sağlam kadındı.”

“Hayatım boyunca ders çalışmayı sevmedim.”

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