Pınar Altuğ, 'Türkiye Güzeli' olmadan iki yıl önceki halini paylaştı

Pınar Altuğ, Instagram’da 'geçmişten fotoğraf paylaşma' akımı olan TBT’yi pas geçmedi ve takipçilerini 1992 yılına götürdü. 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Altuğ, takipçilerini yarışmanın iki yıl öncesine götürdü. Başarılı oyuncu, bu kareye, "1992 annemin evindeki odam" notunu düştü.

2 Eylül 1973 doğumlu Pınar Altuğ, lisedeyken manken oldu. Altuğ 1994 senesinde Miss Turkey güzellik yarışmasına girdi ve 'Türkiye’nin en güzel kadını' oldu. Güzellik yarışması bittikten sonra okulunu sürdürmedi ve bıraktı. 1995 tarihinde bir çok televizyon kanalında programlar sunmaya başladı ve