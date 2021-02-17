Pınar Altuğ'un kızı Su, annesinin yolunda
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ kızı ile Akmerkez'de görüntülendi. Oyunculuk hayali olan Su 'Annemin yolundan gitmek istiyorum' dedi. Ali KESER/ POSTA
17 Şubat 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Pınar Altuğ önceki gün kızı Su ile Etiler Akmerkez’deydi. Kızı için alışverişe geldiklerini söyledi. “14 Şubat’ta eşiniz Yağmur size sürpriz yaptı mı?” sorusuna “Deliye her gün bayram. Bizim sevmek, sevilmek, hediye almak için öyle günlere ihtiyacımız yok” yanıtını verdi.
'Annemin yolundan gitmek istiyorum'
Kızının da oyunculuk hayali kurduğunu söyledi. Bu sırada devreye Su girdi, “Set ortamını çok seviyorum. Annemin yolundan gitmek istiyorum” diye konuştu.