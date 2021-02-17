Pınar Altuğ önceki gün kızı Su ile Etiler Akmerkez’deydi. Kızı için alışverişe geldiklerini söyledi. “14 Şubat’ta eşiniz Yağmur size sürpriz yaptı mı?” sorusuna “Deliye her gün bayram. Bizim sevmek, sevilmek, hediye almak için öyle günlere ihtiyacımız yok” yanıtını verdi.

'Annemin yolundan gitmek istiyorum'

Kızının da oyunculuk hayali kurduğunu söyledi. Bu sırada devreye Su girdi, “Set ortamını çok seviyorum. Annemin yolundan gitmek istiyorum” diye konuştu.



