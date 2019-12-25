Pınar Deniz ile Berk Cankat ayrıldı mı?

TV100 Magazin’in haberine göre; Başrollerini paylaştıkları 'Bir Deli Rüzgar' dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ile Berk Cankat çifti yollarını ayırdı.

Bir süredir araları limoni olan ikili, karşılıklı konuşarak sessiz sedasız ayrılma kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta Atiye dizisinin galasına da tek başına katılan Pınar Deniz’in after partideki neşesiz hali dikkatlerden kaçmamıştı.

“Kral” dizisinde başrol oynayacak

Şu günlerde ev taşıyan Pınar Deniz yılbaşından sonra Özcan Deniz ve Burak Deniz’le “Kral” dizisinde başrol oynayacak. Bu yıl en çok proje teklifi alan kadın oyuncu olarak öne çıkan Pınar Deniz, yeni dizisinde iki kardeşin arasında kalacak.





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