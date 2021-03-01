Pınar Deniz: Kadın olmak zor iş

Re Touch Mag dergisine röportaj veren Pınar Deniz çarpıcı açıklamalar yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesajı sorulan oyuncu “Bu dünyada kadın olmak zor iş. Kendimizi keşfedip, her şeyi yapabilecek gücü içimizde bulduğumuzda bizden güzeli yok. Kimseye zorunlu bir ihtiyaç beslemiyorum. Ben kadın olarak her şeyin üstesinden gelebilirim. Kendimize inanalım. Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun” dedi.