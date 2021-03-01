Magazin Pınar Deniz: Kadın olmak zor iş

Pınar Deniz: Kadın olmak zor iş

Magazin

Pınar Deniz: Kadın olmak zor iş

Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Pınar Deniz Re Touch Mag dergisine röportaj verdi. Güzel oyuncuya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı soruldu.

01 Mart 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Re Touch Mag dergisine röportaj veren Pınar Deniz çarpıcı açıklamalar yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesajı sorulan oyuncu “Bu dünyada kadın olmak zor iş. Kendimizi keşfedip, her şeyi yapabilecek gücü içimizde bulduğumuzda bizden güzeli yok. Kimseye zorunlu bir ihtiyaç beslemiyorum. Ben kadın olarak her şeyin üstesinden gelebilirim. Kendimize inanalım. Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun” dedi.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Diva kendini savundu
Suna Akyıldız
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Başak Dizer Tatlıtuğ
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Yeni bir aşktasın ama başkasındasın
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Yolu açık olsun
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Evlerde yaşanan büyük dönüşüm!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sosyalleşmeyen erkekler
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
22 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hasat Dolunayı
Öner Döşer
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lara 500 bin TL'ye saçını sigortalatıyor