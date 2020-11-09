Kayıp olarak aranırken üzerine beton dökülmüş halde varil içinde cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in katil zanlısı olan Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Aynı iddianamede Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da hakkında 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi.

İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Avcı'nın avukatlarının geçtiğimiz günlerde duruşmaya SEGBİS ile katılma talebi de mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi.

Duruşmanın ilk celsesi bugün 13.30'da başlayacak.

#olayıngeçmişi

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay Muğla'da yaşandı. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Muğla’da öldürüldükten sonra cesedi bir varil içerisinde ormana atılmıştı. Gültekin’in cesedi 5 gün sonra bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında Muğla’da bar işleten Metin Cemal Avcı tutuklanmış ve suçunu da itiraf etmişti. Zanlı Pınar Gültekin’in kendisine şantaj yaptığını, evli olduğu için aralarındaki ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ettiğini de iddia etmişti.

Zanlı Avcı cinayeti tek başına işlediğini, sonrasında Pınar’ın cesedinin varile konması ve taşınmasını da tek başına yaptığını anlatmıştı.

Ancak olay yerinde ikinci bir kişinin de olduğu şüphesi hep gündemdeydi. Gültekin ailesi de bu şüpheyi dile getiriyordu. Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, bu şüphenin peşinden giden soruşturma birimleri yeni bir bulguya ulaştı.

Tutuklu zanlı Metin Cemal Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın (26) telefon sinyallerinin abisiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine Mertcan Avcı da gözaltına alındı. Ancak sinyaller olay gününden hemen sonra Pınar’ın kayıp olduğu dönemde olduğu için bu zanlı olaydan sonra abisiyle birlikte olay yerine giderek ‘delil karartmakla’ suçlanıyor.

Cinayete herhangi bir şekilde yardım ettiğine ettiğine dair bir suçlama veya delil yok. İfadesi alınan Mertcan Avcı cinayetin işlendiği bağ evine gittiğini kabul etti ancak delil karartma suçlamasını reddetti. Bağ evinde alkollu içkileri koydukları depo olduğu için oraya gittiğini söyleyen Avcı “İşyeri için biraları almaya gidiyordum. Herhangi bir şey görmedim” dedi.

Soruşturma devam ediyor. ‘Delil karartmak’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'da kaybolan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Polisin güvenlik kameralarını izledikten sonra şüphelendiği, Gültekin'in eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Metin Avcı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Avcı cinayeti itiraf ederek, Gültekin ile barışmak amacıyla buluştuğunu ancak başkasıyla birlikte olduğunu öğrendiğinde "kıskançlık krizine" girip öldürdüğünü, pişman olduğunu anlatmıştı. Gültekin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilmişti.

İlgili Haberler Ayda'nın yalın ayak fotoğrafına gelen tepkilere babası isyan etti







