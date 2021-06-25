Magazin Pınar Tartan paylaştı... Plajda sabah sporu

Pınar Tartan paylaştı... Plajda sabah sporu

Magazin

Pınar Tartan paylaştı... Plajda sabah sporu

Pınar Tartan, Yasemin Şefkatli, Mina Ceran, Nisa Ceran, Merve Aydoğdu, Pelin Uluksar ve Nilay Yalçınkaya tatile çıktı. Güzeller sahilde hep birlikte spor yapmayı ihmal etmedi.

25 Haziran 2021, Cuma 10:54 Son Güncelleme:
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2017’de ‘Miss Universe’ yarışmasında Türkiye’yi temsil eden manken Pınar Tartan, Yasemin Şefkatli, Mina Ceran, Nisa Ceran, Merve Aydoğdu, Pelin Uluksar ve Nilay Yalçınkaya tatilde. Antalya Nirvana Otel’de kalıyorlar. Yedi güzel kanka dün sabah kahvaltı öncesi plaja indi. Formlarını korumak için deniz kenarında hep birlikte spor yaptılar.

KIZ KIZA TATİLE ÇIKTILAR

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile düğünü pandeminden dolayı ertelenince sezonu iki hafta önce Bodrum’da açmıştı.  Şimdi de Antalya’da. Manken Pınar Tartan, oyuncu Pelin Uluksar, Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut ile iki yıldır aşk yaşayan Mina Ceran, kardeşi Nisa Ceran ve yakın arkadaşı Merve Aydoğdu ile tatil yapıyor.


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