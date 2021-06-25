Pınar Tartan paylaştı... Plajda sabah sporu

2017’de ‘Miss Universe’ yarışmasında Türkiye’yi temsil eden manken Pınar Tartan, Yasemin Şefkatli, Mina Ceran, Nisa Ceran, Merve Aydoğdu, Pelin Uluksar ve Nilay Yalçınkaya tatilde. Antalya Nirvana Otel’de kalıyorlar. Yedi güzel kanka dün sabah kahvaltı öncesi plaja indi. Formlarını korumak için deniz kenarında hep birlikte spor yaptılar.

KIZ KIZA TATİLE ÇIKTILAR

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ile düğünü pandeminden dolayı ertelenince sezonu iki hafta önce Bodrum’da açmıştı. Şimdi de Antalya’da. Manken Pınar Tartan, oyuncu Pelin Uluksar, Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut ile iki yıldır aşk yaşayan Mina Ceran, kardeşi Nisa Ceran ve yakın arkadaşı Merve Aydoğdu ile tatil yapıyor.



