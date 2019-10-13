Ali Keser

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu önceki gün Bağdat Caddesi’ndeydi. Çiftehavuzlar semtindeki bir binaya girmek üzereyken fotoğrafının çekildiğini fark etti. Küçük çaplı bir panik yaşadı.

Pınar Tevetoğlu, şoförünün arkasına saklandı.

Görüntü vermemek için özel şoföründen yardım istedi. Arkasına saklandı. Apartmana inşaatın sürdüğü bir bölümden apar topar girmesi dikkat çekti.

Pınar Tevetoğlu’nun geldiği binanın hemen yanında ünlü bir estetik cerrahının kliniği de bulunuyor. Çıkışta yüzünü saklayan Tevetoğlu ertesi gün şu açıklamayı yaptı:

“Burada oturan akrabalarım var. Onları ziyaret ettim.”

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu estetiğe düşkünlüğüyle biliniyor.

Bugüne dek burun, dudak ve dişlerini yaptırdı. Dolgu ve botokstan da vazgeçmeyen Tevetoğlu son olarak lazerle alın bölgesini de açtırdı.



