Pipetten pan flüt

8 tane pipeti makas yardımı ile verilen ölçülerde kesin. 1. pipet : 17.5 cm 2. pipet : 15 cm 3. pipet : 13.5 cm 4. pipet : 12.5 cm 5. pipet : 11 cm 6. pipet : 9.5 cm 7. pipet : 8 cm 8. pipet : 7.5 cm

NASIL OYNANIR?

Pipetleri verilen ölçülerde kestikten sonra bunları boylarına göre sıralayın. Daha sonra uç kısımlarından bant ile birbirlerine çok sıkmadan bantlayın. Düz kısma üfleyerek flütünüzü çalabilirsiniz. Pipet deliklerine ağzınızı yaklaştırıp hafifçe üfleyin. Ağzınızdan çok uzakta tutunca ya da dudaklarınıza değdirdiğinizde istediğiniz sesi çıkaramazsınız Son olarak dilediğiniz gibi süsleyin.