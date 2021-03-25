Pırasa; zeytinyağlı bir şekilde yapıldığında yanında pirinç pilavı yapılması tavsiye edilmez. Pirinç pilavı, pırasa hazırlanırken kullanılan bir malzeme olduğu için, pirinç pilavının pırasaya yakıştığı söylenemez. Fakat pırasanın kıymalı bir şekilde yapılmasıyla beraber yanında pirinç pilavı ve yoğurt kombinesi tercih edilmelidir. Pırasanın pişirme metodu ile tercih edilecek olan yemek uyumu oldukça önemlidir.

PIRASA YEMEĞİNİN YANINA NE GİDER?

Pırasa yemeği, genellikle tek başına servis edilmeyen ve yanında yardımcı tariflerin yapıldığı yemeklerden birisidir. Bununla beraber pırasanın yanında yapılabilecek uygun yemekler, pırasaya lezzet katacaktır. Genel olarak kışın yapılan bu yemeğin yanına, kışın tercih edilen ve çok lezzetli olan yoğurt çorbası tercih edilebilir. Klasik çorba tariflerinin yanı sıra yoğurt çorbasının tercih edilmesiyle pırasanın lezzeti arttırılabilir. Yoğurt çorbası sayesinde vücudun gereksinim duyduğu gıdalar alınarak, sağlıklı öğün geçirilebilir.

Pırasanın zeytinyağlı bir şekilde yapılmasıyla sebzeli bulgur pilavı tercihi, pırasayla çok uyumlu bir lezzetin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bunun dışında bulgur pilavı; bol tereyağlı şekilde de yapılabilir. Bulgur pilavının hem lezzet açısından hem de besin değerleri açısından çok sık tercih edildiği belirtilebilir. Bulgur pilavı içerisine, mevsime uygun sebzeler ilave ederek, tüketileceği gibi sade olarak da pırasanın yanına eklemek mümkündür.

Pırasanın yanında tercih edilebilecek bir diğer tarif ise; köftedir. Köfte, hem oldukça doyurucu hem de besin değerleri açısından sağlıklı bir tariftir. Bununla beraber pırasanın sulu olmasından ötürü katı bir tarif olan köftenin tercih edilmesi uyumlu bir tercih olacaktır.

PIRASANIN YANINDA NE YAPILIR?

Pırasanın yanında yapılabilecek tariflerden birisi mücverdir. Mücver, değişik sebzelerin bir araya getirilip ya da sadece baharatlar ile yapılabilecek bir tariftir. Bunun yanı sıra pırasanın yanına tercih edilebilecek yemek tarifleri arasında bulunur. Mücver içerisinde; mevsimine göre arzu edilen sebze ve yeşillik kullanılabilir. Mücverin kızartılmasının yerine fırında pişirerek, daha fazla uyum yakalanabilir.

Pırasa tarifinin yanında tercih edilecek yemeklerden bir diğeri börek çeşitleridir. Zeytinyağlı pırasa tarifinin yanında kıymalı börek çeşidi tercih edilebilir. Hem tamamlayıcı olan hem de çok lezzetli olan kıymalı börek, zeytinyağlı pırasanın yanında tercih edilecek yemek tarifidir.

Zeytinyağlı pırasa tarifinin yanında hızlı ve pratik bir tarif isteniyorsa oldukça kısa bir zamanda hazırlanacak fırında butla besleyici ve zengin bir menü hazırlanabilir. Tavuk butlarının sadece baharatlar eşliğinde yapılmasının yanı sıra değişik sebzeler ile ilave edip, rahat bir şekilde tercih edilebilir.

PIRASA YEMEĞİNİN YANINA YAPILABİLECEK SALATALAR

Pırasa yemeğinin yanında tercih edilebilecek salata çeşitlerinin her birinin uyum sağlayabileceğini belirtmek önemlidir. Pırasanın yanına yakışabilecek en güzel seçeneklerden birisi bol bol yeşillik içeren bir salata çeşididir. Pırasanın yanında bol yeşillik ile hazırlanan çoban salatası, oldukça uyumlu bir tercih olacaktır.

Pırasa yemeğinin yanına yapılabilecek salataların içerisinde; havuç salatası da yer alabilir. Yalnızca havuçların rendelenmesiyle ve bir limonla karıştırılmasıyla yapılan bu salata, hem besin değeri açısından zengin hem de oldukça pratik bir salata çeşididir.

Pırasa yemeğinin yanında yapılabilecek bir diğer salata çeşidi, brokoli salatasıdır. Farklı bir çeşit olan brokoli salatası, hem besin değerleri yüksek hem de pırasa yemeği ile uygun bir salata türüdür.