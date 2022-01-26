Çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak pişmaniye kurabiye tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, pişmaniye kurabiye nasıl yapılır? Parmaklarınızı yiyeceğiniz pişmaniye kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

PİŞMANİYE KURABİYE TARİFİ

Pişmaniye kurabiye malzemeler

250 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ (çay bardağı ölçüsü 120 ml )

1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri

1 su bardağı hindistan cevizi

1 paket vanilya

Yarım su bardağından bir parmak eksik nişasta

4 su bardağı un

Bulamak için;

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı hindistan cevizi

PİŞMANİYE KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ ,hindistan cevizi ,vanilya ,nişasta ,pudra şekerini yoğurma kabına alıp güzelce karıştırın .

Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp el ile yuvarlayın.

Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.

180 derece önceden ısıtılmış fırında pembeleşmeden 18-20 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

Hindistan cevizi ve pudra şekerini bir kaseye alıp karıştırın.

Kurabiyeler fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağı çıkınca pudra şekeri - hindistan cevizi karışımına bulayıp servis tabağına alın.



