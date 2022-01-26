Pişmaniye kurabiye nasıl yapılır? Pişmaniye kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pişmaniye kurabiye tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, pişmaniye kurabiye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız pişmaniye kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
26 Ocak 2022, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak pişmaniye kurabiye tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, pişmaniye kurabiye nasıl yapılır? Parmaklarınızı yiyeceğiniz pişmaniye kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
PİŞMANİYE KURABİYE TARİFİ
Pişmaniye kurabiye malzemeler
- 250 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin
- 1 çay bardağı sıvı yağ (çay bardağı ölçüsü 120 ml )
- 1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri
- 1 su bardağı hindistan cevizi
- 1 paket vanilya
- Yarım su bardağından bir parmak eksik nişasta
- 4 su bardağı un
Bulamak için;
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 çay bardağı hindistan cevizi
- Tereyağı, sıvı yağ ,hindistan cevizi ,vanilya ,nişasta ,pudra şekerini yoğurma kabına alıp güzelce karıştırın .
- Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp el ile yuvarlayın.
- Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
- 180 derece önceden ısıtılmış fırında pembeleşmeden 18-20 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.
- Hindistan cevizi ve pudra şekerini bir kaseye alıp karıştırın.
- Kurabiyeler fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağı çıkınca pudra şekeri - hindistan cevizi karışımına bulayıp servis tabağına alın.