Yemek Kokoş bir lezzet: Pişmaniyeli pasta tarifi

Kokoş bir lezzet: Pişmaniyeli pasta tarifi

Yemek

Kokoş bir lezzet: Pişmaniyeli pasta tarifi

Hızlıca yapabileceğiniz enfes bir pasta tarifi arıyorsanız pişmaniyeli pasta tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için pişmaniyeli pasta tarifi arıyor ya da pişmaniyeli pasta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pişmaniyeli pasta yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

31 Ekim 2020, Cumartesi 11:23 Son Güncelleme:
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Evde hazırlanan en kolay pastalardan birisi olan pişmaniyeli pasta tarifi, misafirleriniz tarafından da çok sevilecek. Sevdiklerinize hazırlamak için pişmaniyeli pasta tarifi arıyor ya da pişmaniyeli pasta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pişmaniyeli pasta yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Pişmaniyeli pasta tarifi

Pişmaniyeli pasta malzemeleri

  • 1 adet hazır pandispanya kek
  • 1 paket sade krem şanti
  • 1 paket kakaolu krem şanti
  • 1 litre süt
  • 1 kutu pişmaniye
  • 1 tatlı kaşığı granül kahve
  • 1 su bardağı ılık su

Pişmaniyeli pasta yapılışı

Kahveyi suda eritin. Kakaolu ve sade krem şantiyi ayrı ayrı kaselerde kutunun üzerindeki ölçüde sütle çırpıp hazırlayın. Kekin tabanına kahveden gezdirip ıslatın. Üzerine kakaolu krem şantiyi yayın. Kekin üst katını yerleştirip onu da kahveyle ıslatın. Üstünü ve en dışını sade krem şantiyle kaplayın. Keki servis edeceğiniz zaman pişmaniyeyi didikleyip pastanın üzerine ve kenarlarına yapıştırın.

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