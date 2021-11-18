Kolay malzemelerle yapabileceğiniz pişmeyen coco kurabiye tarifi, hem nefis hem de pratik bir tarif. Peki, pişmeyen coco kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pişmeyen coco kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PİŞMEYEN COCO KURABİYE TARİFİ

Pişmeyen coco kurabiye malzemeler

1 adet muz

1 su bardağı hindistan cevizi

1 yemek kaşığı kakao

İsteğe bağlı 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzerine;

Benmari usulü eritilmiş bitter veya sütlü çikolata

PİŞMEYEN COCO KURABİYE YAPILIŞI

Derin bir kaba muzu alıp çatalla ezin. Üzerine hindistan cevizi ve kakaoyu ekleyip karıştırın.

Hamuru iyice yoğurup ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin ve tepsiye dizin.

Üzerine benmari usulü eritilmiş bitter veya sütlü çikolata eritip dökün.

15 dakika buzlukta bekletip servis yapın.



