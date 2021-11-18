Pişmeyen coco kurabiye nasıl yapılır? Pişmeyen coco kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Çay ve kahve keyfinize lezzet katacak pişmeyen coco kurabiye tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, pişmeyen coco kurabiye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve pişmeyen coco kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
18 Kasım 2021, Perşembe 16:34 Son Güncelleme:
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Kolay malzemelerle yapabileceğiniz pişmeyen coco kurabiye tarifi, hem nefis hem de pratik bir tarif. Peki, pişmeyen coco kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pişmeyen coco kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
PİŞMEYEN COCO KURABİYE TARİFİ
Pişmeyen coco kurabiye malzemeler
- 1 adet muz
- 1 su bardağı hindistan cevizi
- 1 yemek kaşığı kakao
- İsteğe bağlı 1 yemek kaşığı pudra şekeri
Üzerine;
- Benmari usulü eritilmiş bitter veya sütlü çikolata
PİŞMEYEN COCO KURABİYE YAPILIŞI
Derin bir kaba muzu alıp çatalla ezin. Üzerine hindistan cevizi ve kakaoyu ekleyip karıştırın.
Hamuru iyice yoğurup ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin ve tepsiye dizin.
Üzerine benmari usulü eritilmiş bitter veya sütlü çikolata eritip dökün.
15 dakika buzlukta bekletip servis yapın.
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