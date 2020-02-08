Türkiye Pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geldi

Pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geldi

Türkiye

Pistten çıkan uçak için ABD'den heyet geldi

İstanbul Havalimanı'nda önceki gün uçağın pistten çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.Üç parçaya ayrılan uçak için ABD'den Boeing firması yetkilileri inceleme için İstanbul'a geldi.

08 Şubat 2020, Cumartesi 12:15 Son Güncelleme:
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet enkaz alanına geldi.

Pegasus Hava Yolları'nın PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat’ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Boeing 373 tipi yolcu uçağı enkaz alanındaki çalışmalar devam ediyor.

Heyet İstanbul'a geldi

Kaza haberinin ardından Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince havalimanında kazanın nedenini araştırmak üzere oluşturulan komisyon ile birlikte konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye geldi.

Enkaz alanında incelemelerine başlayan, uçak ile ilgili notlar alıp fotoğraf çeken heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceliyor. ABD heyetinin incelemelerini tamamlamasının ardından, uçak parçalara ayrılarak vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılacak.

Ön rapor 1 ay içinde çıkacak

Pegasus teknik elemanları, yöneticileri ve polislerin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor. Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor.

AA

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