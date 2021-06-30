Türkiye Pitbull dehşeti! Küçük çocuk zorla kurtarıldı

Pitbull dehşeti! Küçük çocuk zorla kurtarıldı

Türkiye

Pitbull dehşeti! Küçük çocuk zorla kurtarıldı

İstanbul Kartal'da sahibi tarafından ağızlıksız bir şekilde gezdirilen pitbull cinsi köpek o sırada sokakta top oynayan çocuğa saldırdı. Sahibi ve mahalle sakinlerinin çabası ile çocuk köpeğin ağzından kurtarıldı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 10:52 Son Güncelleme:
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Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde geçtiğimiz 28 Haziran günü akşam saatlerinde meydana geldi. Ağızlığı olmadığı halde çocukların bisiklet sürdüğü ve top oynadığı bir sokakta pitbull cinsi köpek gezdiren bir kişi, köpeğe hakim olamadı.

Sahibini sürükleyen köpek, sokakta top oynayan 10 yaşlarında bir çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi ve çevre sakinleri yaklaşık bir dakika boyunca küçük çocuğu köpekten kurtarmaya çalıştı.

Olay saniye saniye kameralara yansırken, küçük çocuğun hastanede halen tedavi gördüğü öğrenildi.

DHA

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