Pitbull neden saldırır? İtaatkar bir pitbull nasıl eğitilir?
Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye’nin uğradığı pitbull saldırısı sonrasında yayınlanan genelgeye göre 14 Ocak'a dek "tehlikeli ırk" olarak belirlenen köpekler kısırlaştırılmalı ve mikroçip takılmalı. Kurala uymayanlara para cezası uygulanacak, köpeklerine el konulup barınaklara götürülecek. Peki pitbull neden saldırır? İtaatkar bir pitbull nasıl eğitilir? Biz de bu ve bunu gibi konuları Veteriner Mahmut Baran Şahin ile konuştuk.
14 Ocak 2022, Cuma 10:32 Son Güncelleme:
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