İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçedeki iddialara göre Hüseyin Sermet, 2015 tarihinde katıldığı Antalya Müzik Festivali’nde tanıştığı U.A.’ya piyano dersi vermeye başladı. Dersler sırasında öğrencisinin annesi Melahat A. ile tanıştı. Melahat A., oğlunun derslerle ilgili durumunu görüşmek istediğini belirterek Hüseyin Sermet’in telefon numarasını aldı. Daha sonra oğlunun durumunu görüşme bahanesiyle sık sık telefonla aramaya başladı. Melahat A. zamanla Sermet’e ilgi duyduğunu belirterek arkadaşlık teklif etti. Hüseyin Sermet ise böyle bir ilişkinin olamayacağını, bunu mesleki ve şahsi anlamda etik bulmadığını söyledi. Ancak Melahat A. arkadaşlık teklifini ısrarla sürdürdü.

ÖĞRENCİNİN ANNESİNE CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN HAPİS İSTEMİ

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Melahat A. aramaya devam ettiği Sermet’i çok sevdiğini söyleyerek gittiği her konsere katıldı. Sermet’in avukatları mahkemeye verdikleri dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Melahat A. sonunda müvekkilin İzmir’de yaşayan babasının evine kadar giderek hakaretlerde bulunmuştur. Müvekkil Hüseyin Sermet savcılığa şikâyette bulunmuştur. Melahat A.’ya ‘cinsel taciz’ suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştır. Ceza davasına rağmen Melahat A., müvekkile yönelik tacizlerine son vermemektedir. Müvekkilimize koruma kararı verilmesini istiyoruz” dedi. Talebi kabul eden mahkeme, Melahat A.’nın 2 ay süreyle Hüseyin Sermet’e şiddet tehdidi, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konutuna ve işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemesine karar verdi.