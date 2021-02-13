Çay ve kahve saatlerinin vazgeçilmezi olan piyano kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için piyano kek tarifi arıyor ya da piyano kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Her lokmasında ayrı bir lezzet olan piyano kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Piyano kek tarifi

Piyano kek malzemeleri

2 yumurta

Yarım bardak şeker

Yarım bardak sıvıyağ

Yarım bardak süt

2 kaşık kakao

1 vanilya

1 kabartma tozu

1 bardak un

Islatmak için:

1 bardak süt

Muhallebisi için:

3 bardak süt

1 çay bardağı un

1 çay bardağı şeker

200 ml. krema

Üzerine:

Kakao

Piyano kek yapılışı

Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Süt, sıvıyağ, kakao ve vanilyayı da ekleyip çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırdıktan sonra yağladığınız cam tepsiye boşaltın. 180 derecelik önceden ısıttığınız fırında pişirin. Bir tencerede süt, şeker ve unu sürekli karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra 5 dakika da kısık ateşte pişirin ve ocaktan alın. Soğuyunca kremayı da ekleyip çırpın. Kek fırında çıkınca sütle ıslatın. Üzerine muhallebiyi döktükten sonra kakao eleyin.



