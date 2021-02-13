Piyano kek tarifi ve yapılışı: Piyano kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Yumuşacık keki ve lezzetli muhallebisi ile kendine hayran bırakan piyano kek tarifi favori lezzeteniz olacak. Muhallebili kek sevenler piyano kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Enfes lezzeti ve muhteşem görüntüsüyle piyano kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
13 Şubat 2021, Cumartesi 12:27 Son Güncelleme:
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Çay ve kahve saatlerinin vazgeçilmezi olan piyano kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için piyano kek tarifi arıyor ya da piyano kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Her lokmasında ayrı bir lezzet olan piyano kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Piyano kek tarifi
Piyano kek malzemeleri
- 2 yumurta
- Yarım bardak şeker
- Yarım bardak sıvıyağ
- Yarım bardak süt
- 2 kaşık kakao
- 1 vanilya
- 1 kabartma tozu
- 1 bardak un
Islatmak için:
- 1 bardak süt
Muhallebisi için:
- 3 bardak süt
- 1 çay bardağı un
- 1 çay bardağı şeker
- 200 ml. krema
Üzerine:
- Kakao
Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Süt, sıvıyağ, kakao ve vanilyayı da ekleyip çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırdıktan sonra yağladığınız cam tepsiye boşaltın. 180 derecelik önceden ısıttığınız fırında pişirin. Bir tencerede süt, şeker ve unu sürekli karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra 5 dakika da kısık ateşte pişirin ve ocaktan alın. Soğuyunca kremayı da ekleyip çırpın. Kek fırında çıkınca sütle ıslatın. Üzerine muhallebiyi döktükten sonra kakao eleyin.