Hem garnitür olarak servis edebileceğiniz hemde yemeklerinizin yanına salata olarak ekleyebileceğin piyaz tarifi oldukça pratiktir. Lezzetli olduğu gibi aynı zaman da oldukça yararlı olan piyaz tarifini "piyaz tarifi, yumurtasız piyaz nasıl yapılır" haberimizde bulabilirsiniz.

Piyaz tarifi: Yumurtasız piyaz nasıl yapılır?

Piyaz malzemeleri

- 1,5 su bardağı haşlanmış fasulye

- 2 orta boy soğan

- 1 orta boy domates

- 2 adet yeşil biber

- Yarım demet maydanoz

Piyaz sosu için:

- Yarım limon

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 2-3 yemek kaşığı sirke

- Tuz

Piyaz yapılışı

Haşlanmış fasulyeleri salata tabağına alın. Piyazlık doğranmış soğanları ve ince ince kıyılmış maydanozu birbirine karıştırın. Domatesleri ufak küpler halinde doğrayın. Biberlerin çekirdeklerini çıkartıp doğrayın. Fasulyeye sırasıyla soğanı ekleyip karıştırın. Daha sonra domateslerin ekleyip karıştırın ve son olarak biberleri ekleyip karıştırın. Sirke, limon suyu ve zeytinyağından yaptığınız sosu üzerinde gezdirin. Tuzu ekleyip servis edin.

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