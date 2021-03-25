Pizzanın yanına ne gider? Yanında ne yapılır? Pizzanın yanına yapılabilecek salatalar
Pizza her kesim insanın severek tükettiği bir yiyecektir. Pizzanın özellikle kişiselleştirilebilmesi onu bu kadar popüler bir yiyecek haline getirmiştir. İstenilen malzeme ile hazırlanabilmesi, hamurunun inceliği ya da kalınlığı kişisel tercihe bağlı olması bu yemeğe ilgiyi arttırmaktadır.
25 Mart 2021, Perşembe 09:41 Son Güncelleme:
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Ancak pizzanın yanında ne yenmeli, pizza ile birlikte nasıl bir menü hazırlanmalı soruları zaman zaman insanları zorlamaktadır. Çünkü pizza hem öğle arası tüketilir hem de pekala akşam yemeği olarak menüde yer alabilir. İşte pizzanın menüde yer alması durumunda soslar nasıl olmalı, çorbalar nasıl hazırlanmalı gibi sorulara cevap bulmak gerekir.
YANINDA NE YAPILIR?
Pizza, İtalya'nın adeta milli yiyeceği olup Türkiye' de de severek tüketilen en favori yemeklerden birisi haline gelmiştir. Ancak pizzanın yanına neler yapılabilir sorusuna ise bazen cevap bulmakta zorluk çekilebilir. Pizzanın yanında ne yapılabilir sorusuna cevap olabilecek bazı fikirler şunlardır:
İçecek: Pizzanın yanında genel olarak kola gibi asitli içecekler tercih edilse de seçenek olarak ayran, meyve suyu, şalgam, soğuk çay gibi içecek seçeneklerini de sunmakta yarar vardır.
Aperatifler: Pizza yanına aperatif olarak soğan halkası, parmak dilim patates kızartması ya da klasik patates kızartması sunulabilir. Fırında kaşarlı mantar, peynir dolgulu kapya biber de aperatif olarak pizza yanına pek yakışır.
Soslar: En sevilen sos şüphesiz ketçap ve mayonezdir. Fakat hardal, acı sos, sarımsaklı sos ve dereotlu sarımsaklı yoğurtlu sos da tercih edilebilir. Sağlıklı bir sos çeşidi de rendelenmiş pancarlı sarımsaklı yoğurtlu sostur.
Tatlı: Pizzanın yanına tatlı olarak çeşitli sufleler yakışmaktadır. Tatlı olarak fırın sütlaç, havuçlu kek, tiramisu ya da vanilyalı dondurma, kaymaklı ekmek kadayıfı pek yakışır.
PİZZANIN YANINA YAPILABİLECEK YİYECEKLER
Pizzanın yanına yapılabilecek çok değişik ve lezzetli yiyecek tarifler vardır. Menüyü hazırlarken damak tadına uygun olanlar rahatlıkla tercih edilebilir. Pizzanın yanına yapılabilecek bazı yiyecekler aşağıdadır:
Havuçlu Kabaklı Meze: Havuçlu kabaklı meze pizza yanına çok yakışmaktadır. Yoğurdun hafifliği sebzelerin tazeliği ile birleştiğinde pizza yanına çok lezzetli ve sağlıklı bir alternatif olmaktadır.
Çıtır Soğan Halkası: Pizzanın yanına özellikle gençlerin ve çocukların pek severek tükettiği çıtır soğan halkası da çok yakışmaktadır.
Fırında Baharatlı Patates: Pizzanın yanında yağda kızartılmış bir yiyecek tercih etmeyenler için fırında baharatlı patates de çok uygun bir seçim olacaktır.
Haydari: Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan haydari pizzanın yanına da çok yakışmaktadır.
Sütlü Mercimek Çorbası: Türk mutfağının mercimek çorbasının sütlü versiyonu çok lezzetli bir çorbadır. Pizzanın yanına sütlü mercimek çorbası çok uygundur.
Brokoli Mezesi: Brokolinin ne kadar sağlıklı olduğu tartışmasızıdır. Pizzanın yanına yapılacak brokoli mezesi hem sağlıklı hem de çok lezzetli bir seçenek olmaktadır.
Patlıcanlı Sos: Mevsiminde yapılan patlıcan sos enfes bir seçenektir. Pizza yanına hem lezzetli hem sağlıklı bir seçenek olmaktadır.
PİZZANIN YANINA YAPILABİLECEK SALATALAR
Pizzanın menüde yer alması halinde uygun bir salata sunmak gerekecektir. Pizzanın yanında tüketilebilecek çok farklı salata çeşitleri mevcuttur. Pizzanın yanında yapılabilecek salatalardan bazı çeşitler aşağıdadır:
Zeytinyağlı Sebze Salatası
Zeytinyağlı Havuç Salatası
Buğday Salatası:
Zeytinyağlı Brokoli Salatası
Labneli Köz Patlıcan Salatası
Közlenmiş Kapya Biber Salatası
Yoğurtlu Sebzeli Semizotu Salatası
Hardallı Patates Salatası
Kabak Salatası
Karnabahar Salatası
Mantarlı Kırmızıbiber Salatası
Mor Lahana Salatası
Domates Salatası
Tavuklu Sezar Salatası
Domatesli Avokado Salatası
Ispanak Kökü Salatası
Semizotu Salatası
Lor Salatası
Dere Otlu Yoğurtlu Salata
Arpa Şehriye Salatası
Yoğurtlu Makarna Salatası
Rus Salatası
Bebek Ispanak Salatası
Börülce Salatası