Ancak pizzanın yanında ne yenmeli, pizza ile birlikte nasıl bir menü hazırlanmalı soruları zaman zaman insanları zorlamaktadır. Çünkü pizza hem öğle arası tüketilir hem de pekala akşam yemeği olarak menüde yer alabilir. İşte pizzanın menüde yer alması durumunda soslar nasıl olmalı, çorbalar nasıl hazırlanmalı gibi sorulara cevap bulmak gerekir.

YANINDA NE YAPILIR?

Pizza, İtalya'nın adeta milli yiyeceği olup Türkiye' de de severek tüketilen en favori yemeklerden birisi haline gelmiştir. Ancak pizzanın yanına neler yapılabilir sorusuna ise bazen cevap bulmakta zorluk çekilebilir. Pizzanın yanında ne yapılabilir sorusuna cevap olabilecek bazı fikirler şunlardır:

İçecek: Pizzanın yanında genel olarak kola gibi asitli içecekler tercih edilse de seçenek olarak ayran, meyve suyu, şalgam, soğuk çay gibi içecek seçeneklerini de sunmakta yarar vardır.

Aperatifler: Pizza yanına aperatif olarak soğan halkası, parmak dilim patates kızartması ya da klasik patates kızartması sunulabilir. Fırında kaşarlı mantar, peynir dolgulu kapya biber de aperatif olarak pizza yanına pek yakışır.

Soslar: En sevilen sos şüphesiz ketçap ve mayonezdir. Fakat hardal, acı sos, sarımsaklı sos ve dereotlu sarımsaklı yoğurtlu sos da tercih edilebilir. Sağlıklı bir sos çeşidi de rendelenmiş pancarlı sarımsaklı yoğurtlu sostur.

Tatlı: Pizzanın yanına tatlı olarak çeşitli sufleler yakışmaktadır. Tatlı olarak fırın sütlaç, havuçlu kek, tiramisu ya da vanilyalı dondurma, kaymaklı ekmek kadayıfı pek yakışır.

PİZZANIN YANINA YAPILABİLECEK YİYECEKLER

Pizzanın yanına yapılabilecek çok değişik ve lezzetli yiyecek tarifler vardır. Menüyü hazırlarken damak tadına uygun olanlar rahatlıkla tercih edilebilir. Pizzanın yanına yapılabilecek bazı yiyecekler aşağıdadır:

Havuçlu Kabaklı Meze: Havuçlu kabaklı meze pizza yanına çok yakışmaktadır. Yoğurdun hafifliği sebzelerin tazeliği ile birleştiğinde pizza yanına çok lezzetli ve sağlıklı bir alternatif olmaktadır.

Çıtır Soğan Halkası: Pizzanın yanına özellikle gençlerin ve çocukların pek severek tükettiği çıtır soğan halkası da çok yakışmaktadır.

Fırında Baharatlı Patates: Pizzanın yanında yağda kızartılmış bir yiyecek tercih etmeyenler için fırında baharatlı patates de çok uygun bir seçim olacaktır.

Haydari: Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan haydari pizzanın yanına da çok yakışmaktadır.

Sütlü Mercimek Çorbası: Türk mutfağının mercimek çorbasının sütlü versiyonu çok lezzetli bir çorbadır. Pizzanın yanına sütlü mercimek çorbası çok uygundur.

Brokoli Mezesi: Brokolinin ne kadar sağlıklı olduğu tartışmasızıdır. Pizzanın yanına yapılacak brokoli mezesi hem sağlıklı hem de çok lezzetli bir seçenek olmaktadır.

Patlıcanlı Sos: Mevsiminde yapılan patlıcan sos enfes bir seçenektir. Pizza yanına hem lezzetli hem sağlıklı bir seçenek olmaktadır.

PİZZANIN YANINA YAPILABİLECEK SALATALAR

Pizzanın menüde yer alması halinde uygun bir salata sunmak gerekecektir. Pizzanın yanında tüketilebilecek çok farklı salata çeşitleri mevcuttur. Pizzanın yanında yapılabilecek salatalardan bazı çeşitler aşağıdadır:

Zeytinyağlı Sebze Salatası

Zeytinyağlı Havuç Salatası

Buğday Salatası:

Zeytinyağlı Brokoli Salatası

Labneli Köz Patlıcan Salatası

Közlenmiş Kapya Biber Salatası

Yoğurtlu Sebzeli Semizotu Salatası

Hardallı Patates Salatası

Kabak Salatası

Karnabahar Salatası

Mantarlı Kırmızıbiber Salatası

Mor Lahana Salatası

Domates Salatası

Tavuklu Sezar Salatası

Domatesli Avokado Salatası

Ispanak Kökü Salatası

Semizotu Salatası

Lor Salatası

Dere Otlu Yoğurtlu Salata

Arpa Şehriye Salatası

Yoğurtlu Makarna Salatası

Rus Salatası

Bebek Ispanak Salatası

Börülce Salatası