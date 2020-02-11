Türkiye Pizzaya tüküren kuryeye 2.5 yıl hapis cezası

Pizzaya tüküren kuryeye 2.5 yıl hapis cezası

Türkiye

Pizzaya tüküren kuryeye 2.5 yıl hapis cezası

Eskişehir'de sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü gerekçesiyle yargılanan dağıtım elemanına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

11 Şubat 2020, Salı 16:08 Son Güncelleme:
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3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 22 yaşındaki tutuksuz sanık Burak S. ve 34 yaşındaki davacı Hüseyin Alyüz ile tarafların avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Burak S, suçlamaları reddederek, "Kutuyu açıp pizzaya tükürmedim, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 'mala zarar vermek ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek' suçlarından 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

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