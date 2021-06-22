Türkiye PKK bitme noktasına geldi! Nihat Uludağ canlı yayında anlattı

PKK bitme noktasına geldi! Nihat Uludağ canlı yayında anlattı

Türkiye

PKK bitme noktasına geldi! Nihat Uludağ canlı yayında anlattı

CNN TÜRK İstihbarat şefi Nihat Uludağ, canlı yayında 2021 yılında terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonları rakamlar eşliğinde analiz etti. Uludağ, bu dönemde PKK’ya katılımın sadece 22’de kaldığını belirtti ve "Örgüt hayatı boyunca, kurulduğu günden bu yana ilk defa bu denli sistematik, profesyonel operasyonlar yapılıyor ve örgüt bitme noktasına geldi" dedi.

22 Haziran 2021, Salı 16:24 Son Güncelleme:
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Nihat Uludağ canlı yayında PKK’ya düzenlenen operasyonlarla ilgili verileri tablo aracılığı ile paylaştı. 2021 Ocak-Haziran döneminde PKK ve KCK’ya yönelik operasyonlarda toplam 343 teröristin çeşitli yöntemlerle etkisiz hale getirildiğini söyleyen Uludağ, bu dönemde PKK’ya katılımın sadece 22’de kaldığının da altını çizdi.

İşte CNN TÜRK İstihbarat şefi Nihat Uludağ'ın aktardıkları:

1 Ocak-22 Haziran arası PKK/KCK'ya yönelik 60 bin 946 operasyon yapıldı. Bunlarda 3 bin 837 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 716'sı tutuklandı, 80 terörist etkisiz hale getirildi, 174'ü ise sağ ele geçirildi.

Örgüt hayatı boyunca, kurulduğu günden bu yana ilk defa bu denli sistematik, profesyonel operasyonlar yapılıyor ve örgüt bitme noktasına geldi.



PKK'ya hem yurt içinde hem de MİT tarafından sınır ötesinde nokta atışı operasyonlar yapılıyor. Örgüt eskisi kadar rahat hareket edemiyor. Bu da terörle mücadelede ne kadar etkili yol izlendiğini gösteriyor.

MİT aylardır adım adım izledi ve Irak'ta başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi Ulaş Doğan... Bölge sorumlusuydu, örgüt onu Irak saha sorumlusu yaptı. MİT onu adım adım izledi ve kırmızı kategoride aranması vardı, etkisiz hale getirildi.

PKK'nın beyin takımı bunlar. Bu daha etkili anlam ifade ediyor. Sofi Nurettin de Suriye yapılandırmasının lideriydi. Fırat Şişman da Eren-10 Operasyonu'nda ağır yaralı olarak ele geçirildi. İlk müdahaleyi yine bizim askerlerimiz yaptı. Fırat Şişman artık örgüt baş edemiyor ve dağılıyor dedi.

En önemli yer Mahmur kampı. BM tarafından koordinasyonu sağlanan bir yer ama PKK burayı ele geçirmiş durumda. Mahmur kampı, Türkiye için çok önemli bir nokta ve biz de oraya çok etkili operasyonlar yapamıyoruz.


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