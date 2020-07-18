Bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde üst düzey kadrosundaki çözülmeler devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslim'in yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslim'in (21) teslim olmasına yönelik ikna çalışması yürütüldü.

Polislerin ikna çalışmaları sonucu Müslim, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

Müslim, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslim'in öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi.

Ayrıca Müslim'in babası Mahmut Müslüm'in de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı.

Hamile olduğu ortaya çıktı

Ayrıca, örgütün elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün hamile olduğu öğrenildi. Dalya Mahmut Müslüm'ün teslim olması ardından eşinin de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. 3 gündür gözaltında olan Dalya Mahmut Müslüm'ün, 2013 yılından bu yana örgütte yaşadıklarını, Salih Müslüm'ü koruyan yapıyı, örgütün Avrupa'daki bağlantılarını, uzantılarını, örgüte yapılan mali ve maddi yardımların kimden geldiğini, ayrıca kamplarda yaşananlar konusunda bilgiler verdiği öğrenildi. Öte yandan Dalya Mahmut Müslüm'ün emniyetteki ilk fotoğrafına DHA ulaştı.