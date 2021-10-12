Türkiye PKK, FETÖ VE DHKPC'Lİ 11 terörist Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

PKK, FETÖ VE DHKPC'Lİ 11 terörist Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Türkiye

PKK, FETÖ VE DHKPC'Lİ 11 terörist Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

8'i FETÖ, 2'si PKK ve 1'i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist son dört günde Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. MSB duyurdu.

12 Ekim 2021, Salı 12:12 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, son dört günde Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2'si PKK ve 1'i DHKPC mensubu olmak üzere 11 teröristin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2'si PKK ve 1'i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak jandarmaya teslim edildi" denildi.


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