Türkiye PKK'dan Hakkari'de işçilere hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

PKK'dan Hakkari'de işçilere hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Türkiye

PKK'dan Hakkari'de işçilere hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı.

04 Kasım 2020, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı.

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Bölgede operasyon başlatıldı.

AA


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