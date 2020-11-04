PKK'dan Hakkari'de işçilere hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi yaralandı.
04 Kasım 2020, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı.
Bölgede operasyon başlatıldı.
AA
BUNLARI DA OKUYUN