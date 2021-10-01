Türkiye PKK/KCK'nın sözde Kerkük sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk öldürüldü

PKK/KCK'nın sözde Kerkük sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk öldürüldü

Türkiye

PKK/KCK'nın sözde Kerkük sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk öldürüldü

MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

01 Ekim 2021, Cuma 12:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kandil'de düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu 'Delil Siirt' kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

Kandil'deki başarılı operasyonları ile yönetici seviyesindeki teröristlere sığınacak alan bırakmayan MİT; PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerini köşeye sıkıştırarak hareketsiz bıraktı. Bu kapsamda faaliyetleri MİT tarafından tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu 'Delil Siirt' kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk, MİT ve TSK'nın operasyonu ile Kandil'de etkisiz hale getirildi.

Terörist Arıtürk'ün; 2015 yılında PKK/KCK'nın Suriye/Afrin'deki sivillere yönelik pek çok eylemin organizasyonunda yer aldığı, 2016 yılında Kerkük'te görevlendirilerek, PKK/KCK'nın Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılan füze ve ağır silah mühimmatının diğer ülkelerden temini faaliyetlerinde yer aldığı, ayrıca istihbarat faaliyetlerini organize ettiği belirlendi. Teröristin ayrıca Kandil alanında üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile Kerkük alan sorumluğunun yanında Kandil sahası ideolojik alan sorumluluğu görevini yürüttüğü öğrenildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
Rauf Tamer
ABD ve ülkü...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Astrolojiye inanma onsuz da kalma!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Her şeye rağmen
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Gözüm üstünde çocuğum
Murat Gülderen
Banu Şen
Zamanın durduğu kent: Safranbolu
Banu Şen
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 260 kadına cinsel içerikli mesaj attı! Kendini böyle savundu