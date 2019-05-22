PKK'lı terörist Aras Faraşin yakalandı!

Giresun'un Güce ilçesinde İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist yakalandı

22 Mayıs 2019, Çarşamba 22:02 Son Güncelleme:
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PKK'lı terörist Aras Faraşin yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı'nca, ilçe kırsalında arama tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü üyesiyle karşılaşıldı.

Güvenlik güçlerince yakalanan örgüt üyesinin yapılan ilk sorgusunda "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan olduğu ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer aldığı belirlendi.

AA


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