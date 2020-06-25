Türkiye PKK’lı teröristlerin saldırısında 2 işçi yaralandı

PKK’lı teröristlerin saldırısında 2 işçi yaralandı

Türkiye

PKK’lı teröristlerin saldırısında 2 işçi yaralandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin içme suyu çalışması yapan yapan işçilere saldırısında 2 işçi yaralandı.

25 Haziran 2020, Perşembe 23:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, ilçenin Irak sınırına yakın bölgede içme suyu çalışması yürüten işçilere, PKK’lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketle saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 işçi helikopterle kent merkezine getirildi. İşçiler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kime güveneceğiz?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İstanbul’un taksileri...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeni doğan bebeğini çöpe atan annenin cezası belli oldu