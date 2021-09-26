Türkiye PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu! Akamete uğratıldılar

PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu! Akamete uğratıldılar

Türkiye

PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu! Akamete uğratıldılar

Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. MSB'den yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

26 Eylül 2021, Pazar 11:35 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.


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