İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı şu açıklamaları yaptı:

Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerini alacağız.

Temmuz ayında kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 270 bin 270 litre kaçan akaryakıt ve 920 bin 247 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" dedi.

2019 Temmuz ayında 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı.