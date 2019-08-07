Plakadaki sahtecilik trafik kazasıyla ortaya çıktı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi’nde önceki gün 16 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsün plakası başka bir minibüse ait çıktı
Minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazayla ilgili çalışma yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, minibüsün plakasıyla şasi numarasının uyuşmadığını belirledi.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Yapılan kontrol sonucunda servis araçlarına tahsis edilen J serili plakanın çoğaltılarak kaza yapan minibüse takıldığını belirleyen jandarma ekipleri, minibüs sürücüsünün ehliyetine el koyup, sürücüye 15 bin lira ceza uyguladı.
MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Sahte plaka takılan minibüs 60 gün süreyle trafikten men edildi, araç sahibi sahtecilik suçundan işlem yapılarak savcılığa sevk edildi.
Erol Y’nin kullandığı 45 J 1786 plakası taşıyan işçi servisi, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahalesi’nde karşı yönden gelen Kani D. idaresindeki 45 EK 007 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, 16 kişi yaralanmıştı.
AA