Plasenta tedavisiyle iktidarsızlık sorunu çözülebilir

İnsan plasentasından üretilen parçalarla, prostat kanseri ameliyatından sonra gelişen iktidarlık problemi ortadan kaldırılabilir. Prostat kanseri ameliyatı sırasında, idrar kaçırma ve iktidarsızlığı önlemek için, kanserli bölge alınmadan önce plasenta parçaları, sinirlerin etrafına sarılıyor. Yapılan pilot çalışmalar, sezaryen doğum yapan annelerin bağışladığı dokudaki büyüme hormonlarının ve diğer onarım hücrelerinin sinirleri koruduğunu ve ameliyat sonrası iyileşmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

Her yıl yaklaşık 40 bin erkeğe prostat kanseri teşhisi konuluyor. En yaygın tedavi, mesane ve penis arasında oturan prostat bezinin ameliyatla çıkarılmasından geçiyor. Bu ameliyat iyi bir başarı oranına sahip olsa da, erkeklerin yüzde 10'si daha sonra idrar kaçırma, yüzde 70'i ise sertleşme sorunu yaşıyor.

Ameliyatın zor yanı, prostatın etrafındaki alanın hassas sinirlerden oluşması. Bu sinirler, ereksiyonu tetiklemeye yardımcı olan ve mesane kontrolü sağlayan sinirler. Sinirler, ameliyat sırasında veya sonrasında iltihaplanır veya hasar görürse sorun oluşabilir.

Prostat kanserinden koruyan besinler

Prostat kanserinde, beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin kanıtlanmış bir etkisi yok.

Ancak diyetle alınan hayvansal yağların azaltılması, yağ tercihinin zeytinyağı yönünde kullanılması, pişmiş domates, meyve ve sebze tüketiminin artırılması ve her gün düzenli yürüyüş ve ağır olmayan sporların yapılması, prostat kanseri riskini azaltabilir.

Mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimi kanserden korunmada büyük önem taşıyor. Özellikle domates başta olmak üzere nar, somon, zerdeçal, kabak ve yeşil çay tüketimine ağırlık verilmeli.

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