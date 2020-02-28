Türkiye Plastik poşet kullanımında yeni yasak

Plastik poşet kullanımında yeni yasak

Türkiye

Plastik poşet kullanımında yeni yasak

ABD New York'ta tek kullanımlık plastik poşetlerin kullanımına yasak getirildi. Yeni eyalet yasası pazar günü yürürlüğe girecek.

28 Şubat 2020, Cuma 16:25 Son Güncelleme:
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New York Valisi Andrew Cuomo tarafından geçen yıl kabul edilen yasayla, eyalette çoğu mağazada plastik poşetlerin kullanımı yasaklanmış ve kağıt poşet isteyenlerden de 5 cent vergi alınması kararlaştırılmıştı. Yasanın 1 Mart Pazar gününden itibaren uygulanacağına ilişkin duyurular, New York’un metro istasyonları başta olmak üzere çeşitli yerlerindeki panolarda yer alıyor.

Uygulama ile eyaletteki plastik çöplerin azaltılması ve vahşi yaşamın korunmaya yardımcı olunması amaçlanıyor. Eyalet Çevre Koruma Dairesine göre, eyalette yılda 23 milyardan fazla plastik torba kullanılıyor. Yasak, eyaletteki tüm süpermarketler, bakkallar ve perakendeciler için geçerli olacak. Kasap benzeri pişmemiş et satan iş yerleri, toptan ürün satışları, restoran siparişleri ve reçeteli ilaç satışlarında ise bu yasak uygulanmayacak.

Yeniden kullanılabilir çanta

Müşteriler tek kullanımlık plastik poşet yerine market ve mağazalardan yeniden kullanılabilir çantalar satın alabilecek. Kağıt poşet kullanmak isteyenler ise New York sınırları içinde ilave olarak 5 cent ödemek durumunda kalacak. Bu miktarın 2 centi yerel yönetime vergi olarak gidecek, kalan 3 cent ise eyaletin çevre koruma fonuna aktarılacak. ABD’de federal düzeyde plastik poşetle ilgili bir yasak söz konusu olmasa da birçok eyalette poşet kullanımı kısıtlamaları farklı şekillerde uygulanıyor. 

AA

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