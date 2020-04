Sony, korona virüs salgına karşı insanların evde kalmasını sağlamak için Play at Home adlı bir girişim başlatmıştı.

Sony, şimdi Play at Home kapsamında bugünden itibaren Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection'ı PlayStation 4 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection, PlayStation Store’dan 5 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

Sony, Uncharted: The Nathan Drake Collection serisiyle aslında toplamda üç oyunu ücretsiz sunuyor. Çünkü Uncharted: The Nathan Drake Collection, Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception adlı oyunlardan oluşuyor.

Play at Home’un iki ayağı bulunuyor. İlki, evlerinde kalan PlayStation 4 sahiplerine ücretsiz oyunlar sunmak. İkinci ayak ise mali olarak zor durumda olan bağımsız oyun stüdyolarına yardım etmek için bir fonun oluşturmak.

Sony, Play at Home girişiminin ikinci ayağı olarak bağımsız oyun stüdyolarının desteklenmesi için 10 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını da açıkladı.