PlayStation 5, 10 milyon satış rakamına ulaşarak rekor kırdı

Sony, 12 Kasım 2020’de piyasaya sürülen en yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in dünya genelinde 10 milyondan fazla sattığını duyurdu. Şirket tarihinin en hızlı satılan oyun konsolu olan PS5, PlayStation 4'ü geride bırakmayı başardı.

Sony ayrıca PlayStation Studios oyunlarıyla ilgili şu bilgileri de paylaştı:

Insomniac Games’ten Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, satışa sunulduğu 12 Kasım 2020’den bu yana 6,5 milyon sattı.

San Diego Studio'nun hazırladığı MLB The Show 21, tüm platformlarda yakaladığı 2 milyon satış rakamıyla organizasyon tarihinin en hızlı satılan oyunu oldu. 16 Nisan 2021’de piyasaya sürülen oyun, 4 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

Housemarque imzalı Returnal, 30 Nisan 2021’den bu yana 560 bin sattı.

Insomniac Games’ten Ratchet & Clank: Rift Apart, satışa sunulduğu 11 Haziran 2021’den bu yana 1.1 milyon kopya sattı.

Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan, “PS5’i bu kadar hızlı benimseyen tutkulu PlayStation hayranlarına ve inanılmaz oyun deneyimlerini platformumuza taşıyan yayıncı ve iş ortaklarımıza minnettarım” dedi. PlayStation 5’in önceki konsollara göre daha fazla kullanıcıya ulaştığını belirten Ryan, “PS5’e olan talep hala arzın üzerinde olduğu için önümüzde yapılacak çok iş var. Dünya genelinde oyun endüstrisini ve bir çok sektörü etkileyen olumsuzluklar devam ederken, tedarik sağlamak SIE’nin bir numaralı önceliği olmayı koruyor” ifadesini kullandı.

Önümüzdeki dönemde PlayStation Studios’tan beklenen özel oyunlar arasında Santa Monica Studios’tan yeni God of War, Polyphony Digital’den Gran Turismo 7 ve Guerrilla Games’ten Horizon Forbidden West yer alıyor. Sony’nin iş ortaklarının merakla beklenen oyunları ise şöyle: Electronic Arts'tan Battlefield 2042, Bethesda'dan DEATHLOOP, Ubisoft'tan Far Cry 6 ve Ember Lab'den Kena: Bridge of Spirits.