Digitimes'ın raporuna göre PS5, satışa sunulmasıyla birlikte ilk 4 hafta içinde 3.4 milyon adet satış yaptı. Söz konusu rakamın, PlayStation tarihinin ilk 1 aydaki en iyi satış adedine ve PlayStation oyun konsolları arasındaki en hızlı yükselişe tekabül ettiği ifade edildi.

Yapılan tahminler ise Sony’nin, ‘PS5’ ile 2021 yılında daha da iyi satış rakamlarına ulaşacağına işaret etti. Yeni yılda teknoloji devinin, toplamda 16.8 milyon ile 18 milyon adet aralığında bir ‘PS5’ satış rakamına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

8 bin 299 liralık fiyat etiketiyle kullanıcı beğenisine sunulan PS5 oyun konsolunun stokları, Türkiye’de de satışa sunulduğu ilk günden tükenmişti. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra, Sony CEO’su Jim Ryan da üretilen tüm PS5’lerin, satışa sunulmasının ardından kısa bir süre içerisinde tükendiğini açıklamıştı.





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