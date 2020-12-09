PlayStation 5 yeni nesil oyun deneyimi sunan mükemmel bir konsol. Evet, ülkemizde fiyatı biraz yüksek olabilir. Ancak PS4 oyunlarınızı kaybetmeden yeni neslin tadına varmak istiyorsunuz PlayStation 5 nesiller arasında bir köprü görevi görüyor. Tüm dijital PS4 oyunları kitaplığınız, PSN hesabınıza giriş yaptığınız andan itibaren orada olacak.



