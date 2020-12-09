PlayStation 5 detaylı inceleme – PS5 hakkında merak edilen her şey
Yıllarca bekledikten sonra PlayStation 5 artık bizimle. Cihazın içindeki donanımsal özellikleri ve oyunculara sunduğu muhteşem performans gerçekten etkileyici. PS5 ile birlikte yeni bir 4K/120Hz TV satın almak isteyebilirsiniz. Bu, doğru bir tercih olur ama almazsanız da yeni neslin hızlı yükleme süresi ve diğer avantajlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Peki NVMe SSD ile gelen PlayStation 5 bize neler sunuyor yakından bir bakalım...
09 Aralık 2020, Çarşamba 13:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
PlayStation 5 yeni nesil oyun deneyimi sunan mükemmel bir konsol. Evet, ülkemizde fiyatı biraz yüksek olabilir. Ancak PS4 oyunlarınızı kaybetmeden yeni neslin tadına varmak istiyorsunuz PlayStation 5 nesiller arasında bir köprü görevi görüyor. Tüm dijital PS4 oyunları kitaplığınız, PSN hesabınıza giriş yaptığınız andan itibaren orada olacak.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN