PlayStation 5 için ön sipariş kayıt formu oluşturuldu

Sony, mevcut PlayStation Network (PSN) kullanıcıları için bir ön sipariş ön kayıt sayfası oluşturdu.

“PlayStation 5 geliyor!” başlığı ile oluşturulan sayfada Sony, PSN kullanıcılarına, “PlayStation’dan ilk PS5 ön siparişi verenlerden biri olma fırsatı için kaydolun.” şeklinde bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Sınırlı sayıda PS5 ön siparişe açılacak, bu nedenle mevcut müşterilerimizden bazılarını PlayStation’dan ilk ön sipariş verenlerden olmaları için davet edeceğiz.” İfadelerine yer verildi. Ön siparişler için ‘önce gelene önce hizmet’ politikası uygulanacağı ve bu nedenle PS5 ön siparişi için e-posta ile davetiye alanların hızlı davranması gerektiği belirtildi.

Bunlara ek olarak açıklamada, detayların ve talimatların davetiye alacak müşterilere e-postada açıklanacağı ifade edildi.



