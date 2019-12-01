PlayStation 5 ilk kez görüntülendi

PlayStation 5 ve DualShock 5’in geçtiğimiz kasım ayında çıkması bekleniyordu. Fakat böyle olmadı ve çıkışı hala belirsizliğini koruyor. Kim bilir belki de Sony hepimize minik bir yılbaşı sürprizi yapar.

PS 5 ‘V’ şekilli tasarımıyla adından bolca söz ettireceğe benziyor. Aynı zamanda DualShock 5’te aşağı kalacak gibi durmuyor. Daha büyük L2 ve R2 düğmeleri ile kendini belli eden cihaz, önceki seri kontrol cihazlarından farklı. Ayrıca ışık çubuğu yok ve bir dahili mikrofon barındırması bekleniyor.





2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor

PS 5 ‘V’, yılbaşına yetişmese dahi 2020 yılı içerisinde piyasada olması bekleniyor. Yeni tasarımı ve donanımlarıyla PS V, 6 yılın ardından tutkunlarının kullanımına sunulmayı bekliyor.



