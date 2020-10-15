PlayStation 5’in arayüzü gün ışığına çıktı

Sony, PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünün nasıl olacağını gösterdi. Yapılan açıklamalara göre PlayStation 5'in arayüzü, yepyeni bir bölüme sahip olacak. Etkinlikler olarak adlandırılan bu bölüm sayesinde kullanıcılar, yeni oyun fırsatlarına ulaşılabilecek, kaçırılan şeyleri görüntüleyebilecek veya bir oyundaki farklı seviyelere kolaylıkla erişebilecek.

PlayStation tarafından yapılan açıklamalara göre yeni arayüz, diğer her şeyden önce bir "Kontrol Merkezi" ile geliyor. Yetkililere göre bu merkez, PlayStation 5'te ihtiyaç duyulacak hemen her şeye anında erişim sağlanmasını sağlayacak. Kullanıcılar, PlayStation 5'in kumandası DualSense'in üzerinde yer alan PlayStation logolu tuşa basarak, Kontrol Merkezi'ne erişebilecek.

PlayStation 5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 işlemcisinden alıyor. Konsoldaki işlemci saat hızı ise 3.5 GHz. konsolda AMD’nin RDNA 2 mimarisi temel alan ve 2.23 GHz’de saatte 10.28 teraflop ve 36 işlem birimi vadeden özel bir grafik işlemcisi bulunuyor. Tüm bunlara ek PS5’te 16 GB GDDR6 RAM bulunuyor. SSD ile PlayStation 5’te 2 GB’lık veri için yükleme süresi 0,27 saniye’ye kadar düşüyor.

PlayStation 5'in yıl sonunda Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.



