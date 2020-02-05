PlayStation 5’in resmi internet sitesi açıldı

Onur Binay/posta.com.tr

Sony, PlayStation 5 için resmi internet sitesinde bir sayfa oluşturdu. Çok sayıda kaynak, yeni konsolun bu ay resmen tanıtılacağını öne sürüyor.

Sayfada, konsol hakkında çok az bilgi yer alıyor. “PS5 çıkış tarihi, PS5 fiyatı ve PS5 lansman oyunlarının yaklaşan kadrosu hakkındaki haberler”e kaydolmanıza olanak tanıyan resmi web sitesinde yer alan mesaj şu şekilde:

“PlayStation 5'ten bekleyebileceğiniz inanılmaz özelliklerin bazılarını paylaşmaya başladık ancak yeni nesil PlayStation'ı tamamen ortaya çıkarmaya hazır değiliz. PS5 çıkış tarihi, PS5 fiyatı ve yakında çıkacak PS5 lansman oyunlarıyla ilgili haberler dâhil olmak üzere duyurduğumuz güncellemeleri ilk alanlardan biri olmak için aşağıdan kaydolun.”

Mesajın yaptığı ana şey, PS5'in erken bir tarihte geleceğinden şüphelenilen söylentileri daha da ortadan kaldırmak.

Sayfada yeni konsolun özellikleri, fiyatı veya tanıtım tarihine dair net bir bilgi yok. Bununla birlikte kullanıcılar, yeni güncellemelerden anında haberdar olmak için siteye kaydolabiliyor.



