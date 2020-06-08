Sony'nin büyük PlayStation 5 etkinliği için nihayet yeni tarih belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre, merakla beklenen etkinlik 11 Haziran tarihinde düzenlenecek.

Türkiye Saatiyle 23.00'da başlayacak olan etkinlikte Resident Evil 8, Silent Hill, COD 2020 ve Demon's Souls remake gibi oyunların duyurusunun yapılması bekleniyor. Ayrıca yeni bir Horizon ve Spider-Man oyunu için de beklentiler var.